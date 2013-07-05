Cвято-Сергиевский институт в Париже находится на грани закрытия

Через несколько дней институт отмечает девяностолетие с момента своего основания, но средства на проведение не только этого торжества, но и вообще функционирование учебного заведения, по всей видимости, весьма ограничены.

На официальном сайте ректор института протоирей Николай Озолин обратился с призывом к верующим оказать финансовую помощь, чтобы этот прославленный центр православного богословия смог удержаться на плаву.

«Финансовый кризис поставил нашу знаменитую богословскую школу на грань выживания. Через несколько месяцев мы будем не в состоянии выплачивать даже зарплаты преподавательскому составу и административному персоналу», — отметил в интервью средствам массовой информации отец Николай.

Православие.Ru