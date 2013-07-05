В России растет число одобряющих закон о защите прав верующих

Все больше россиян поддерживает закон, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих, свидетельствует опрос "Левада-Центра", результаты которого опубликованы в среду.

Закон об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих вступил в силу 1 июля. Он предусматривает новую редакцию статьи 148 УК — об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. За публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих вводится наказание до трех лет лишения свободы.

Согласно опросу, полностью поддерживают этот закон 16% (в ноябре 2012 года — 14%), "скорее поддерживают" — 39% (в ноябре прошлого года — 35%). Против закона сейчас выступает 37%. Осенью 2012 года категорически против было 10%, "скорее против" — 24%.

Опрос проведен 20-24 июня 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

РИА Новости