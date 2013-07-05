В Харькове установили памятник святому апостолу Андрею Первозванному

Памятник святому апостолу Андрею Первозванному установили в Харькове, в сквере «Cтрелка», на слиянии рек Лопань и Харьков. Об этом сообщает «Городской Дозор».

Как сообщил главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, сегодня на постаменте будущего памятника монтируют бронзовую скульптуру святого.

«Это будет очень необычный памятник, очень интересный силуэт на фоне неба, символизирующий движение нового времени и взгляд в прошлое нашего города. Здесь создавался Харьков, и Андрей Первозванный благословил это место», – прокомментировал Сергей Чечельницкий.

Также он отметил удачное расположение памятника. Поскольку неподалеку находится несколько соборов, гости города и харьковчане еще издали смогут увидеть фигуру святого на фоне куполов.

Открытие памятника святому апостолу Андрею Первозванному состоится в середине июля и будет приурочено к 1025-летию Крещения Киевской Руси.

Автор монумента — скульптор Александр Ридный. В основу памятника заложен постамент из 25-тонного цельного камня. Высота памятника составит 4,3 м, всего монумента — до 8 м. Памятник будет установлен за внебюджетные средства. 30 апреля прошла церемония освящения территории под строительство памятника, которую провел архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий.

ПРАВМИР