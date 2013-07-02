В Киеве будет представлена выставка «Сокровища Святых Лавр Украины»

8 июля в музейно-выставочном центре «Музей истории Киева», что по ул. Богдана Хмельницкого, откроется выставка «Сокровища Святых Лавр Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственно администрации, выставка приурочена к 1025-летию Крещению Киевской Руси и будет длиться до 15 августа.

На выставке будут представлены уникальные предметы трех Лавр Украины: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Свято-Успенской Почаевской Лавры и Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Как отмечают организаторы, такой выбор не случаен: все эти монастыри являются плодами Крещения Киевской Руси и крупнейшими духовными центрами Украины с христианскими раритетами. Их история начиналась в небольших пещерах, а впоследствии, благодаря духовному подвигу их поселенцев, эти храмы превратились в крупнейшие монастыри и получили статусы лавр. Сегодня они известны всему миру и продолжают развиваться, выполняя свою духовную миссию.

Экспонаты выставки освещают общую сущность и величие этих духовных очагов и особенности каждого храма, рассказывают о жизни трех крупнейших в Украине святынь через их духовную деятельность, а также о результатах этой деятельности.

Среди экспонатов будут представлены иконы, церковные книги, кресты-энколпионы, украшения для икон, изразцы, литографии, сувенирная продукция и тому подобное.