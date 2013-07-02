В Донецкой епархии открылась выставка «Крещение Киевской Руси: прошлое и современность»

В поселке Седово Новоазовского района открылась выставка «Крещение Киевской Руси: прошлое и современность», посвященная 1025-летию Крещения Руси, сообщает «Донбасс Православный».

На ней представлены лучшие работы участников Открытого конкурса юных художников «Православная моя Украина» 2012 года и прошлых лет. Выставка в этом году экспонировалась в выставочном центре «АртДонбасс», затем в Донецкой областной библиотеке для детей им. Кирова.

Управлением культуры и туризма Донецкой облгосадимнистрации и Донецким областным учебно-методическим центром культуры по согласованию с представителями Донецкой епархии было принято решение продолжить показ выставки в городах Донецкой области: Мариуполе, Краматорске, Артемовске, Снежном, Славянске.

Выставка продлиться до конца июля.