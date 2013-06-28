Грузинский Патриарх предложил ввести в школьный курс новый предмет

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II выступил с новой инициативой – предложил ввести в школьный курс новый предмет «Азы семейной жизни», сообщает Geotimes.ge.

Илия II вел об этом речь во время презентации Фонда демографического возрождения.

Патриарх затронул тему демографических проблем в стране и отметил, что их можно преодолеть.

«Грузия преодолеет эти проблемы, если мы окажем содействие и сделаем все. Первое, на что надо обратить внимание, это низкий уровень семей, низкая культура. Мы должны сделать все для того, чтобы ввести в школах предмет - «подготовка к семейной жизни», - сказал он.

В рамках презентации фонда состоялся телемарафон и благотворительный концерт с участием грузинских певцов. Поступившие средства будут направлены многодетным семьям.

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