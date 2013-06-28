Министерство культуры РФ изучит наследие иконописца Андрея Рублева

Министерство культуры РФ организует изучение 80 работ, приписываемых иконописцу и святому Андрею Рублеву.

Цель этого проекта — научиться отличать образы, написанные самим Рублевым, от сомнительных произведений. На научно-исследовательские работы ведомство готово потратить 600 000 рублей. В Минкультуры подчеркнули, что это первое исследование такого масштаба, сообщает газета «Известия».

Работы мастера сфотографируют и обработают в цифровом формате, часть из них снимут рентгеновским аппаратом и в ультрафиолетовых лучах. Будет также проведено визуальное исследование пробы, термический, микрохимический капельный и спектральный анализ пигментов. Исследование призвано установить художественный почерк Рублева, его индивидуальные приемы и красочную палитру.

В итоге будут выявленны «эталонные» произведения художника, с ними будут сравнивать памятники, авторство которых под сомнением.

«Эти данные, в частности, позволят наконец-то отличать работы самого Рублева от творений его «сопостника» и соратника Даниила», — заявили в ведомстве.

ПРАВМИР