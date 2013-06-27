В Киево-Печерском заповеднике откроется выставка «Фрески церкви Спаса на Берестове XVII века»

Сегодня, 27 июня, в корпусе № 25 Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в рамках празднования 1025 летия Крещения Руси откроется выставка «Фрески церкви Спаса на Берестове XVII века».

Церковь Спаса на Берестове была построена в начале XII в. С середины XVII века. до начала ХХ в. фресковая живопись храма неоднократно возобновлялась. Во время реставрационных работ в 1970 году на западной стене нартекса под росписями XVII века. было обнаружены фрески времен постройки Спасского храма. Это событие имело огромное значение для изучения не только отечественной, но и всей европейской культуры. Снятые десять композиций середины XVII века. положили на основание и закрепили на специальные подрамники.

До последнего времени эти композиций, а именно: "Тайная Вечеря", "Воскрешение Лазаря", "Въезд в Иерусалим", "Омовение ног", "Пророк Михей", "Пророк Осия", "Пророк Амос", "Пророк Иоиль "," Пророк Иезекииль "находились в фондах Заповедника.

Выставка представляет часть уникальных росписей времен восстановления храма XVII века. Аналогов росписей церкви Спаса на Берестове в Украине не существует.

Экспонирование десяти фресковых композиций дополняется отреставрированным портретом митрополита Петра Могилы.

Кplavra.kiev.ua