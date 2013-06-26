25 июня 2013 года в Большом зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы в Москве состоялась открытие юбилейных Кирилло-Мефодиевских чтений.



Среди участников чтений — представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель Болгарского подворья в Москве архимандрит Феоктист (Димитров), преподаватели и учащиеся Общецерковной аспирантуры и докторантуры, российские и зарубежные ученые-слависты.

Выступая на церемонии открытия, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председатель Синодальной библейско-богословской комиссии, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волокoламский Иларион выступил с докладом на тему «Просветительная деятельность Кирилла и Мефодия как живая церковная традиция».

С приветственными словами также выступили директор ВГБИЛ Е.Ю. Гениева, посол Польши Войцех Зайончковский, посол Сербии Славенко Терзич, советник Посольства Украины Тарас Малышевский, первый секретарь Посольства Болгарии Василка Кехайова, атташе по культуре Посольства Ватикана в России Джованна Парравичини.

На пленарном заседании прозвучали доклады профессора Е.М. Верещагина (Институт русского языка РАН) — «Филологический аспект деятельности свв. Кирилла и Мефодия весной 863 года», директора отдела славистики Амвросианской библиотеки Милана д-ра Франческо Браски — «Свв. Кирилл и Мефодий и их жития в западных латинских богослужебных чинах», к.и.н. А.В. Виноградова (НИУ «Высшая школа экономики») (совместно с Д.В. Каштановым) — «"Чудо святого Климента" и хронология его традиции».

Патриархия.ru