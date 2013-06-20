ЮНЕСКО оставило Софию Киевскую и Киево-Печерскую лавру в списке всемирного наследия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 19 июня на пресс-конференции министр культуры Украины Леонид Новохатько.

«Стоял вопрос о возможности перевода украинских объектов Лавры и Софии из основного списка в рискованный», – сказал Новохатько.

Он отметил, что на 37-й сессии ЮНЕСКО, которая сейчас проходит в Камбодже, вопрос возможности исключения украинских объектов из списка всемирного наследия рассматривался несколько часов тому назад. «Два часа тому назад голосование состоялось. Против, или с критикой украинской стороны, выступала очень активно Германия и поддержала эту позицию, не могу сказать, что очень активно, Швейцария», – отметил Новохатько.

По словам министра, украинскую сторону поддержали представители Японии, России, Индии, Алжира и ряда других государств.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2012 года на 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Санкт-Петербурге (Россия), в проекте решения сессии комитет призвал Украину ввести мораторий на строительство в буферных зонах вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской и обязал до февраля 2013 года предоставить список зданий возле этих заповедников, поскольку иначе они могут быть внесены в перечень объектов, которые находятся под угрозой.

Тогда Украину также обязали предоставить ЮНЕСКО подробные планы буферных зон с учетом технических характеристик и перечнем существующих сооружений. Кроме того, Украине посоветовали создать коллегиальный орган для управления Лаврой и Софией, который бы объединил представителей органов власти, религиозных структур и общественных активистов.