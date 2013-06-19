В канун Дня памяти и скорби в Москве начнется Международная мемориальная акция

21 июня 2013 года, в канун Дня памяти и скорби, в 16.00 в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы во время заупокойного богослужения будет торжественно зажжена общенародная «свеча памяти» по погибшим в Великой Отечественной войне и будет дан старт традиционной международной акции «Свеча памяти 22 июня».

В тот же день вечером огонь будет доставлен на Поклонную гору в Москве, в Зал памяти и скорби Центрального музея Великой Отечественной войны, где в 20.00 начнется главная акция «Свеча памяти 22 июня».

В День памяти и скорби, 22 июня, в городах и селах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и в других странах будут молитвенно вспоминать десятки миллионов павших. В рамках акции в сотнях городов и населенных пунктов России и стран зарубежья активисты молодежных и иных общественных объединений выйдут на площади и воинские мемориалы и зажгут вместе с ветеранами «свечи памяти».

Цель акции, которая проводится в России и других странах с 2009 года, — призвать каждого зажечь в ночь на 22 июня (в 22 часа по местному времени) в окнах домов свечи по числу близких, не вернувшихся с войны. В Елоховском соборе будут зажжены по одной свече от каждой страны СНГ в знак общей утраты для всех братских народов. Участники акции передадут горящие «свечи памяти» в посольства стран СНГ, а также стран антигитлеровской коалиции.

Patriarchia.ru