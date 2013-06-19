В Киеве начался проект Общецерковной аспирантуры и докторантуры

17 июня 2013 года выступлением одного из ведущих специалистов в области социологии религии профессора Хосе Казановы (Джорджтаунский университет, США) начался трехлетний проект Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия «Религия, наука и общество». Лекция профессора Казановы «Социологическая значимость работы "Секулярный век" Чарльза Тейлора», прочитанная им в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, предварила лекционную и научно-исследовательскую часть проекта, связанную с визитом в Киев всемирно известного философа, христианского мыслителя, лауреата Темплтоновской премии профессора Чарльза Тейлора (Университет МакГилл, Канада).

Перед началом выступления профессора Х. Казановы слушателей от лица ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Волоколамского Илариона приветствовал проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры протоиерей Владимир Шмалий. По окончании лекции слово взял профессор Чарльз Тейлор; он поблагодарил лектора за глубокий анализ его монографии «Секулярный век» и рассказал о причинах побудивших его написать книгу. Затем профессор Тейлор и профессор Казанова ответили на вопросы заинтересованной аудитории.

Киевский этап проекта «Религия, наука и общество» продлится до 22 июня. За это время научный руководитель первого года проекта профессор Хосе Казанова прочитает лекцию «Светские режимы и религиозная динамика в постсоветских обществах: сравнительный анализ ситуации в Восточной Германии, Польше, Украине и России» (Киево-Могилянская академия, 18 июня, 17.00); профессор Чарльз Тейлор выступит с публичной лекцией «Различные понимания секуляризации на Западе» в Киево-Могилянской академии (19 июня, 15.00), а также проведет семинар для исследовательской группы в Киевской духовной академии (20 июня). Кроме того, запланирован ряд интервью с профессором Чарльзом Тейлором и профессором Хосе Казановой, обсуждение перспектив проекта, а также рабочая встреча организаторов проекта с исследовательской группой.

В течение первого года также планируются визиты классика современной социологии религии Дэвида Мартина из Лондонской школы экономики (Москва, 10-15 сентября 2013 г.), ведущего научного сотрудника Центра Йена Рамсея при Оксфордском университете Роджера Тригга (Санкт-Петербург, 2-6 октября 2013 г.), а также научного сотрудника авторитетного центра Pew Forum, занимающегося исследованием взаимодействия религии и общества в современном мире (Москва, 3-6 апреля 2014 г.). Завершит первый год проекта второй визит в Киев профессора Х. Казановы (Киев, 5-7 июня 2014 г.).

Проект «Религия, наука и общество» осуществляется Общецерковной аспирантурой и докторантурой в партнерстве с Синодальной библейско-богословской комиссией и англо-американским Обществом христианских философов при поддержке Фонда Джона Темплтона.

Патриархия.ru