В Киево-Печерской лавре состоялся концерт духовных произведений эстонского композитора Арво Пярта
18:59, 18 июня 2013Общество
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17 июня в Трапезном храме
17 июня в Трапезном храме во имя преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялся концерт духовных вокальных произведений всемирно известного эстонского композитора Арво Пярта.
В программе прозвучали современные духовные произведения Арво Пярта, Тынис Каумана (Эстония), григорианские офертории и градуалы, которые выполнил эстонский вокальный коллектив «Vox Clamantis».
Также в рамках концерта состоялась презентация книги «Арво Пярт: беседы, исследования, рассуждения» (Киев: «Дух и литера», 2013).
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