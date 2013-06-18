В Киево-Печерской лавре состоялся концерт духовных произведений эстонского композитора Арво Пярта

17 июня в Трапезном храме во имя преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры состоялся концерт духовных вокальных произведений всемирно известного эстонского композитора Арво Пярта.

В программе прозвучали современные духовные произведения Арво Пярта, Тынис Каумана (Эстония), григорианские офертории и градуалы, которые выполнил эстонский вокальный коллектив «Vox Clamantis».

Также в рамках концерта состоялась презентация книги «Арво Пярт: беседы, исследования, рассуждения» (Киев: «Дух и литера», 2013).

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