Патриарх Кирилл поздравил актера Сергея Маковецкого с 55-летием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народного артиста Российской Федерации С.В. Маковецкого с 55-летием со дня рождения.

«Будучи одним из выдающихся отечественных мастеров сценического искусства, Вы создаете яркие, запоминающиеся образы, как в театре, так и в кино. Не случайно Ваши работы, получившие высокую оценку критиков и отмеченные многими призами, завоевали признательность самой широкой аудитории, а за роль отца Александра в картине «Поп», особо значимой для православного зрителя, Вы были удостоены высокой награды Русской Православной Церкви — ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского», — сказано в поздравительном обращении Патриарха.

Предстоятель пожелал артисту крепости душевных и телесных сил, мира и помощи Божией во всех добрых делах и начинаниях.

ПРАВМИР