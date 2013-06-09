Всемирно известный философ расскажет о секуляризации на Западе

В Киеве 17-20 июня – лекции всемирно известного философа, христианского мыслителя, лауреата Темплтоновской премии Чарльза Тейлора (Университет МакГилл, Монреаль, Канада).

Так открывается программа первого года образовательного проекта «Религия, наука и общество», сообщается на сайте Российской общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. равноап. Кирилла и Мефодия.

Проект осуществляется на территории России и Украины этим учебным заведением, совместно с Синодальной библейско-богословской комиссией РПЦ и будет длится три года.

Профессор Тейлор выступит с публичной лекцией «Различные понимания секуляризации на Западе» в Киево-Могилянской академии (19 июня, 15:00), а также проведет семинар для исследовательской группы в Киевской духовной академии (20 июня).

В рамках проекта в Киеве с вводными лекциями также выступит один из ведущих специалистов в области социологии религии Хосе Казанова (Джорджтаунский университет, США): в НПУ им. Драгоманова (17 июня, 15:00) и в Киево-Могилянской академии (18 июня, 17:00).

Проект осуществляется в партнерстве с англо-американским Обществом христианских философов при поддержке Фонда Джона Темплтона, целью деятельности которого является развитие диалога между религией и наукой.

Первый год посвящен вопросам социологии религии, второй – философии религии и диалога религии и науки, третий – современной теологии.

Цели проекта: повышение научной компетенции отечественных богословов, философов и социологов религии, религиоведов; развитие диалога религии и науки; создание атмосферы взаимного уважения и доверия между церковными и светскими учеными, что послужит плодотворному взаимодействию между Церковью и академическим сообществом.

В рамках каждого визита ученые выступят с публичными лекциями, а также проведут исследовательские семинары с отобранными на конкурсной основе молодыми учеными из России, Украины и Беларуси.

В течение первого года планируются визиты: классика современной социологии религии Дэвида Мартина из Лондонской школы экономики (Москва, 10-15 сентября 2013 г.), ведущего научного сотрудника Центра Йена Рамсея при Оксфордском университете Роджера Тригга (Санкт-Петербург, 2-6 октября 2013 г.), а также научного сотрудника авторитетного центра Pew Forum, занимающегося исследованием взаимодействия религии и общества в современном мире (Москва, 3-6 апреля 2014 г.). Завершит первый год второй визит в Киев Хосе Казановы (Киев, 5-7 июня 2014 г.).

По материалам doctorantura.ru