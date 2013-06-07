В Москве вручили первую премию имени Надежды Монетовой за помощь бездомным.

Победителем стала социальный работник из Архангельска Вера Костылева. В 2010 году она создала социальный приют на подворье Свято-Артемиево-Веркольского мужского монастыря. Приют — это два дома, в которых одновременно может проживать до 14 мужчин. Своим подопечным Вера помогает восстановить документы, отправляет домой, связывается с родственниками. Все постояльцы приюта обязательно проходят трудотерапию.

Награждение прошло в сквере рядом с Курским вокзалом, где московские волонтеры и социальные работники регулярно кормят бездомных, а также оказывают им необходимую помощь.

В молебне, который совершил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов), приняли участие бездомные.

Епископ Пантелеимон представил собравшимся победительницу премии и торжественно вручил ей диплом, нагрудный знак и денежную премию в размере 50 000 рублей, которую Вера Костылева планирует потратить на развитие социальной работы в Архангельске.

350 небольших подарков получили и все собравшиеся бездомные, кроме того, многие воспользовались возможностью обратиться к священнику за духовной помощью. Желающим раздавали крестики.

Премия имени Надежды Монетовой была учреждена Синодальным отделом по церковной благотворительности Русской Православной Церкви в 2012 году в честь сотрудницы православного движения помощи бездомным «Курский вокзал. Бездомные дети», которая была зверски убита, когда возвращалась домой.

ПРАВМИР