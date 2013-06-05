Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины утвердил Кодекс военного священника

Кодекс военного священника будет регламентировать принципы душпастырской опеки военнослужащих в Вооруженных Силах Украины священнослужителями различных церквей и религиозных организаций.

Документ утвержден Советом по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины, заседание которого состоялось 5 июня 2013 года в Центральном Доме офицеров, сообщает ИРС.

Среди прочего, военный священник должен осознавать то, что он будет работать в поликонфессиональной среде, и поэтому “добровольного берет на себя обязанность сотрудничать с капелланами других религиозных конфессий для обеспечения пастырской опеки военнослужащих и членов их семей, находящихся на его попечении”.

Военные священники должны уважать религиозные убеждения и традиции верующих военнослужащих других конфессий, как и право на свободу мировоззрения неверующих. Также они должны с уважением относиться к священнослужителям других конфессий, их религиозным убеждениям и практикам.

Кроме этого, представители конфессий спланировали свою работу на вторую половину 2013 года. В частности, обсуждались предложения о проведении совместных мероприятий и разработка единой программы учебного курса подготовки военного священника.

Отдельно члены Совета рассмотрели проблематику включения военных священников в состав миротворческих контингентов Вооруженных Сил Украины для выполнения международных миротворческих миссий, в частности в Либерии, Конго и Косово.

В заседании Совета приняли участие уполномоченные представители Римско-католической церкви в Украине, Украинской Православной Церкви, Украинской греко-католической Церкви, Всеукраинского Союза Церквей евангельских христиан – баптистов, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви, Духовного управления мусульман Украины.