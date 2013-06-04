Победители шоу "Україна має талант-5" потратят призовые на строительство храма

Победителем шоу "Україна має талант-5" стала группа из села Пятничаны, что на Хмельнитчине "Лисапетний батальон".

По словам участников коллектива, 1 млн грн, которые они выиграли в шоу, собираются потратить на строительство храма в родном селе.

"Вопрос строительства храма у нас в селе стоит давно, уже и фундамент сделали, собирали-собирали средства, а затем на проект отправились - вдруг повезет", - поделились девушки.

РИСУ