На строительство воинского Пантеона под Киевом может уйти 10-15 лет

Национальное военное мемориальное кладбище ”Национальный воинский Пантеон” может быть построено не раньше, чем через 10-15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Всеукраинского организационного комитета по созданию Национального воинского Пантеона Олег Гук.

«На строительство воинского Пантеона может уйти 10-15 лет”, - сказал, в частности, он.

Как сообщил Гук, для создания мемориального кладбища сейчас рассматриваются два участка под Киевом - военные городки 161 и 201.

“Площадь кладбища будет достигать более 100 га. По плану, на участке будет построен музейно-мемориальный комплекс. Там обязательно должен быть вечный огонь, почетный круглосуточный караул и рота почетного караула. Мемориальное кладбище будет подчинено Кабинету министров”, - рассказал он.

При этом председатель оргкомитета не назвал сумму бюджета на создание Пантеона. “Невозможно в настоящий момент посчитать точную цифру по одной простой причине: геология двух участков земли абсолютно разная и, соответственно, разный уровень сложности проведения работ”, - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля министр социальной политики Наталия Королевская во время заседания Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-летия победы в Великой Отечественной войне заявила, что в рамках подготовки к празднованию 70-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков будет создан «Национальный воинский Пантеон».

”Сооружение в 2013-2015 годах Национального мемориального кладбища ”Национальный воинский Пантеон”. На этом мемориальном кладбище будут похоронены ветераны и инвалиды войны. Создание пантеона инициировали общественные организации”, - сказала Королевская.

Раньше, в июне 2011 года, Верховная Рада приняла постановление ”О Национальном военном мемориальном кладбище”.

Данный документ предусматривал создание в Киевской области мемориального комплекса для увековечения памяти ветеранов войны, участников боевых действий, военнослужащих и правоохранителей, погибших при исполнении служебного долга, а также людей, совершивших героические поступки и имеющих особые заслуги перед Родиной.