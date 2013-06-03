В Киеве на Владимирской горке будет постоянно действующая ярмарка

В Киеве в аллеях парка “Владимирская горка” и на улице Владимирской, 1-14 организуют постоянно действующую выставку-ярмарку.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 30 мая, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

Решение принято с учетом предложений ряда общественных организаций художников и с целью развития культурно-художественной деятельности.

Предусматривается, что на ярмарке посетители смогут приобрести товары изобразительного, декоративного, прикладного искусства, авторской художественной, культурно-художественной и сувенирной продукции.

Организатором ярмарки определена Шевченковская РГА.

Департаменту промышленности и развития предпринимательства КГГА поручено привлечь художников и мастеров, творческие союзы и другие объекты хозяйствования, которые будут реализовывать свои товары, к организации выставки-ярмарки, определить их количество и утвердить схему мест.

