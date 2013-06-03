В Сумах на Мемориале установят вертолет Ми-8

В Сумах на Мемориале «Погибшим воинам-интернационалистам» к 25-летию со дня вывода войск из Афганистана установят вертолет Ми-8.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской мэрии по итогам презентации в конце прошлой недели проекта завершения строительства Мемориала «Погибшим воинам-интернационалистам».

В частности, председатель городской организации «Сумской союз ветеранов и инвалидов войны в Афганистане» Игорь Скоробогатько сообщил, что к 25-летию со дня вывода войск из Афганистана, который будет отмечаться в феврале 2014 года, на территории комплекса планируется установить вертолет Ми-8 и бюст уроженца Ямпольского района, кавалера ордена Ленина, погибшего в Афганистане, Сергея Ошамока.

Также вдоль дороги к храму Иона Воина, расположенного рядом с мемориалом, будет создан сад камней с названиями афганских городов и провинций, установлены скамейки.

«Тогда композиция мемориала будет считаться завершенной», - отметил архитектор проекта Эдуард Головин.

По его словам, всего на строительство мемориала было потрачено около миллиона гривен, часть этой суммы - добровольные взносы. Для завершения благоустройства комплекса потребуется около 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. Мемориал посвящен 123-м воинам Советской армии, уроженцам Сумской области, которые погибли в Афганистане во время боевых действий 1979-1989 гг. В настоящее время в Сумах на этом мемориале установлен памятник воинам-интернационалистам, выставка военной техники под открытым небом, сводная Церковь Иоанна Воина, бюст генералу армии, Герою Советского Союза, автору и инициатору создания технических средств Воздушно-десантных войск Василию Маргелову, на мраморных плитах вычеканены 123 фамилии погибших воинов-интернационалистов.

Инициатива создания памятника принадлежала Сумскому союзу ветеранов и инвалидов воинов-афганцев «Афганинва».

