В Музее истории Киева презентуют книгу об архитекторе Городецком

В честь 150-летия со дня рождения архитектора Владислава Городецкого 4 мая в Музее истории города Киева состоится презентация книги Дмитрия Малакова «Архитектор Городецкий. Архивные разведки», сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Городецкий родился 4 мая 1863 года на Подолье, однако 30 лет своей жизни провел в Киеве. Здесь он построил «Дом с химерами», костел св. Николая, караимскую кенасу, музей в античном стиле, доходные дома в стиле модерн, корпуса промышленных предприятий и мавзолеи.

В книге «Архитектор Городецкий. Архивные разведки» киевовед и музейник Малаков подает достоверную информацию о жизни гениального архитектора. Впервые его книга была опубликована в 1999 году, а на презентации будет представлено переиздание, дополненное новыми сведениями и иллюстративным материалом.