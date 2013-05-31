Основные конфессии Львовщины обнародовали совместное Обращение к Дню защиты детей

По случаю Дня защиты детей, который в Украине отмечается 1 июня, владыки основных конфессий Львовщины обнародовали совместное Обращение к родителям, воспитателям, наставникам, служащим в защиту прав детей.

«Ребенок имеет право на то, чтобы развиваться в полноценной семье, где родители живут согласно заповедям Божьим и придерживаются здоровых христианских традиций», ─ говорится в обращении, которое подписали: Митрополит Львовский УАПЦ владыка Макарий (Малетич), Митрополит Львовский УГКЦ владыка Игорь (Возняк), Митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП владыка Димитрий (Рудюк) и владыка Филарет (Кучеров), епископ Львовский и Галицкий УПЦ.

Владыки отмечают: «Ребенок ─ дар Божий. Этот дар дан на определенное время, он не является собственностью родителей». Время предоставлено родителям для того, чтобы помочь ребенку всесторонне развиваться. Для этого, по мнению архиереев, нужна любовь матери и отца, а также любовь между родителями, что открывает путь к Любви Божьей. «Каждый ребенок должен быть принят в семью с любовью, которая является фундаментом, на котором строится ее жизнь».

По убеждению иерархов, нивелирование традиционных для украинцев семейных ценностей становится причиной разводов, роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними», ─ утверждают представители Церквей. Именно поэтому владыки выразили свою поддержку и готовность реализовывать ряд программ, которые должны помочь «... защищать достоинство ребенка, развивать его личность и беречь и развивать семейные христианские традиции».

РИСУ