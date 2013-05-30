В Италии обнаружена самая древняя рукопись Торы. Манускрипт из университета в Болоньи мог быть написан более 850 лет назад, сообщает Би-Би-Си.

Представители университета в Болонье сообщили о том, что обнаружена, возможно, самая древняя копия полного собрания священных для иудеев текстов Торы.

Рукопись находилась в университетской библиотеке, но о ее существовании не знали из-за ошибки при маркировке, сообщил работающий в университете преподаватель иврита Мауро Перани.

Ранее считалось, что рукопись из мягкой овечьей кожи длиной 36 метров имеет возраст лишь несколько столетий.

Однако после проведения опытов по определению возраста радиоуглеродным методом в США и Италии было установлено, что пергамент, возможно, был написан более 850 лет назад.

Университет сообщил, что ошибка в определении даты создания манускрипта была допущена в 1889 году, когда библиотекарь по имени Леонелло Модона решил, что сборник священных текстов датируется XVII веком.

Однако когда профессор Перани недавно осматривал манускрипт, он пришел к выводу, что использовавшийся стиль повествования относился к традиции древнего Вавилона, а следовательно пергамент должен быть намного старше.

Еще одним указателем на более древний возраст реликвии стало то, что в тексте есть некоторые детали, которые были впоследствии запрещены к воспроизведению при написании более поздних копий текстов философом Моисеем Маймонидом в XII веке, сообщил университет.