В Киеве состоится III Всеукраинский конкурс приходских коллективов
05:26, 29 мая 2013Общество
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16-17 июня 2013 года в Киеве, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, состоится III Всеукраинский фестиваль-конкурс приходских коллективов «Пентикостия».
В этом году фестиваль будет проходить в рамках празднования 1025-летию Крещения Руси.
Более подробная информация на сайте Спасо-Преображенского собора и социальной сети facebook.
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