В Киеве состоится III Всеукраинский конкурс приходских коллективов

16-17 июня 2013 года в Киеве, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, состоится III Всеукраинский фестиваль-конкурс приходских коллективов «Пентикостия».

В этом году фестиваль будет проходить в рамках празднования 1025-летию Крещения Руси.

Более подробная информация на сайте Спасо-Преображенского собора и социальной сети facebook.

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