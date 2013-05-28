В Киеве открывается выставка отреставрированных шедевров искусства

Сегодня в Национальном музее Тараса Шевченко открывается выставка отреставрированных шедевров украинского и мирового искусства из более 60 музеев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, открытие экспозиции «Прошлое, спасенное для будущего: возрожденные святыни национального историко-культурного наследия. К 75-летию Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины» состоится в 16.00.

В частности, на выставке будут представлены картины «Христос на Генисаретском озере» ( 1880 г.) Василия Поленова, «Христос и самаритянка» работы выдающегося мастера итальянской школы эпохи барокко Луки Джордано по прозвищу Фа Престо ( 1684 г.), «Юродивый» (Рим, Италия, 1883 г.) Павла Сведомского.

Украшением выставки является плащаница, вышитая золотыми нитями и шелком по саету (ХVII в., Молдово-Валахия), реставрация которой началась в феврале 2013 года и длилась три месяца.

Также на выставке представлены полихромные скульптуры «Архангел Михаил» из Бердичевского монастыря Босых Кармелитов (XVIII в.); «Святой» и «Пророк», созданные Сисоем Шалматовым для Троицкой церкви в селе Чеповичи Житомирской области (1774 г.); «Архистратиг Михаил» (XVIII в.).

Значительной частью экспозиции являются иконы: «Богородица с Младенцем Христом» (XVII в.), «Георгий Победоносец» ( 1667 г.), Пресвятой Богородицы ”Всех скорбящих радость” (кон. XVIII – нач. ХІХ в.), «Успения Пресвятой Богородицы» (кон. XVIII – нач. ХІХ в.) и другие.