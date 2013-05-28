Подведены итоги фестиваля документального кино и социальной рекламы

Итоги первого фестиваля короткометражного документального кино и социальной рекламы «Милосердие.DOC» подвели 26 мая в Москве. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

В номинации «Документальное кино» с большим отрывом победила 11-минутная лента киноведа и сооснователя Фонда содействия решению проблем аутизма «Выход» Любови Аркус «Андрей Долинин» о жизни человека с диагнозом аутизм. Эту работу член жюри Евгений Григорьев отметил как наиболее профессиональную ленту.

Второе место заняла белорусская картина «Поговорите со мной» режиссера Марианны Корбут о девочке с диагнозом ДЦП, которая вопреки всему научилась говорить, живя в детском доме-интернате с другими детьми, которые не разговаривают. Третье место досталось фильму «О людях» фотографа Алексея Майшева, для которого это стал первый киноопыт. Картина стала зарисовкой о людях, оказавшихся без крыши над головой, и о тех, кто помогает им выжить – сотрудниках автобуса «Милосердие».

Первое место в номинации «Социальная реклама» занял ролик «Все равно» — трогательная история знакомства девушки с юношей на инвалидном кресле. Автор работы – студентка Института телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина Полина Манойлова. Второе место досталось анимационному ролику «У каждого ребенка должна быть семья» студии мультфильмов «Тунгуру». Третье место взяла белорусская лента «Давай дружить». Этот ролик, направленный на борьбу с социальным отторжением ВИЧ-инфицированных, создан студией св. Иоанна Воина при Свято-Елизаветинском монастыре города Минска.

«Сегодня социальное кино часто балансирует между сентиментальностью и крайней жесткостью, — считает редактор портала Милосердие.ru Юлия Данилова. — Мы надеемся, что фестиваль станет попыткой выработать язык этого жанра».

Всего на фестиваль поступило 102 ленты из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии и США. Из них отборочная комиссия выбрала 20 работ для участия в конкурсе. На показе в кинотеатре «Фитиль», где прошла церемония награждения, были представлены шесть роликов-победителей – по три в каждой номинации: «документальное кино» и «социальная реклама».

Жюри фестиваля, в состав которого вошли лауреат международного кинофестиваля в Карловых Варах режиссер Сергей Лозница, президент Гильдии неигрового кино и телевидения Евгений Григорьев, директор дирекции креативного планирования и интернет-вещания Первого канала Елена Афанасьева, в течение двух месяцев голосовали за ленты, принявшие участие в конкурсе.

Фестиваль учрежден порталом «Милосердие.ru» и впервые проходил в этом году в Москве. Портал «Милосердие.ru» — это один из 23 социальных проектов православной службы помощи «Милосердие». Организаторы надеются, что фестиваль «Милосердие.DOC» войдет в культурную и благотворительную жизнь столицы как ежегодный конкурс социального кино и рекламы.

ПРАВМИР