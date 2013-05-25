Милиция задержала около 10 противников гей-парада в Киеве

В Киеве милиция задержала около десяти человек, которые пытались прорваться сквозь кордон милиции, который ограждает участников гей-парада.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом один из задержанных бросил дымовую шашку.

Всех задержанных работники милиции поместили в автозак.

После этого конфликты были исчерпаны и, во избежание дальнейших возможных столкновений, работники правоохранительных органов пропустили участников акции на территорию студии им. Довженко, чтобы они могли беспрепятственно разойтись после акции.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы) начался возле киностудии им. Довженко с участием около 50 человек.

Сначала гей-парад планировался в центре Киева, но суд запретил проведение 25 мая, в День Киева, всех мероприятий, кроме официальных.