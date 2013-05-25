В Киеве начался парад содомитов

В Киеве возле киностудии им. Довженко начинается «Марш равенства» представителей секс-меньшинств.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 мужчин и женщин собираются пройти к станции метро “Шулявская” по тротуару.

Вдоль проспекта Победы плотно припаркованы автобусы с бойцами спецподразделений МВД, которых насчитывается несколько сотен.

Участники акции в начале колонны держат транспарант “Мюнхен приветствует город-побратим Киев” - его несут представители секс-меньшинств из Германии. Также в колонне находятся транспаранты “Гомосексуализм не болезнь. Подписано Леонидом Кучмой в 1993 году”, “Законопроекты 1155 и 0945 о запрете гомосексуализма - преграда в Европу”, “ЛГБТ за семьи и взаимопонимание”, “Украина не Россия. Зачем повторят глупости восточного соседа?”, “Нет законопроектам о пропаганде гомосексуализма!”.

Как сообщал УНИАН, «Марш равенства» сначала планировался в центре Киева. Однако 23 мая Окружной административный суд Киева принял решение запретить проведение 25 мая в центральной части столицы любых публичных акций, не связанных с празднованием Дня Киева.

В связи с этим оргкомитет принял решение перенести место проведения акции за пределы центральной части Киева.

Как отметили в оргкомитете акции, «мы разочарованы решением суда о запрете проведения публичных акций в день Киева, в том числе запланированного «Марша равенства». Мы считаем, что правозащитная акция никоим образом не противоречит концепции празднования Дня города, а ограничение прав граждан на свободу собраний в этом случае является необоснованным и предвзятым».

Планируется, что в марше будут принимать участие «ведущие украинские правозащитницы и правозащитники, дружественные к ЛГБТ гражданки и граждане, солидарные с Украиной депутатки и депутаты Европейского парламента, представительницы и представители официальных делегаций из Германии, Швеции и Норвегии».

Как утверждают организаторы, «прайд готовится и будет проходить при широкой поддержке украинской общественности, а также ряда дипломатических представительств, среди которых посольства Великобритании, Нидерландов, Норвегии, США, Швеции. Партнером «КиевПрайда-2013» выступает Мюнхен».

Поддержку оказывают ведущие международные правозащитные организации, среди которых, Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House.