Геи все же попытаются провести парад в Киеве

«Марш равенства», планируемый на субботу, 25 мая, в Киеве ЛГБТ-сообществом, попытаются провести. Об этом заявили Радіо Свобода в Оргкомитете КиевПрайда-2013 (КиевПрайд – это различные правозащитные мероприятия, завершением которых должен был быть «Марш равенства» в столице Украины), сообщает РиСУ. Такое заявление в Оргкомитете сделали, комментируя решение Окружного админсуда столицы, запретившего проведение всех не связанных с празднованием Дня Киева акций, в том числе «Марша равенства».

«Мы предвидели, что нам что-то сделают, чтобы помешать выйти на улицу 25 мая в Киеве», – заявила Радіо Свобода Елена Семенова, координатор по работе с прессой Оргкомитета КиевПрайда-2013, в рамках которого собирались провести в эту субботу в столице «Марш равенства». Она дала этот комментарий после решения Окружного админсуда столицы, запретившего проведение всех не связанных с празднованием Дня Киева 25 мая акций, в частности, «Марша равенства».

Как отметила Елена Семенова после решения суда, об изменении даты проведения «Марша равенства» в Киеве речь не идет. «Мы предвидели препятствия. У нас есть план «b», план «с». То есть, у нас есть другие стратегии, как мы сможем провести «Марш равенства». И какая-то из них получится 25 мая. Так или иначе, но мы выйдем и будем протестовать. Именно в этот день, 25 мая. Об изменении даты «Марша равенства» мы не говорим», – сообщила Елена Семенова.

Как известно, против проведения в Киеве акции сексуальных меньшинств выступали представители разных религиозных организаций Украины.