Гей-парада в Киеве не будет

Окружной административный суд Киева запретил проведение всех не связанных с празднованием Дня Киева 25 мая акций в центральной части Киева, в том числе – проведение гей-форума «Киев Прайд-2013». Соответствующее решение окружной админсуд принял 23 мая.

С соответствующим иском в суд обратился департамент общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации.

В исковом заявлении подчеркивается: запретить проведение любых мирных акций, не связанных с празднованием дня Киева 25 мая, в центральной части Киева, а также на улицах Красноармейской, Богдана Хмельницкого и площади Льва Толстого.

К иску предоставлено письмо главного управления Министерства внутренних дел в Киеве об ограничении мирных собраний 25 мая.

Кроме того, к иску прикреплены письма от религиозных и общественных организаций с просьбой не допустить проведения акции.

С соответствующим письмом к Киевгорадминистрации обратился 61 депутат Верховной рады.

ГУ МВД в Киеве как третья сторона также поддержала исковые требования с уточнениями от КГГА.

Напомним, что недавно с открытым письмом к Президенту, Премьер-министру и главе Верховной Рады с просьбой остановить пропаганду гомосексуализма и отозвать из ВР законопроект №2342, защищающий права гомосексуалистов, обратились православные верующие.

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