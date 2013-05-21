В Херсоне из церкви украли кагор

В Херсоне ограбили местную церковь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, в Суворовский районный отдел милиции Херсона поступило заявление от настоятеля Свято-Ольгинского храма о том, что неизвестный, путем повреждения окна, совершил кражу из храма.

В частности, пропали 10 бутылок вина «Кагор», 12 бутылок масла рафинированного, два металлических креста (один крест из металла белого цвета) и 25 метров электропровода.

В Единый реестр досудебных расследований внесены данные об уголовном правонарушении по ч.3 ст.185 УК Украины.

Ведется следствие.

