В Крыму отслужили панихиду на месте бывшего нацистского концлагеря

15 мая в Симферополе, на месте концентрационного лагеря для советских военнопленных, располагавшегося в годы немецко-фашистской оккупации на территории овощной базы, по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря настоятель Свято-Покровского храма протоиерей Сергий Ельников отслужил панихиду по жертвам фашистского террора. Об этом сообщается на сайте Симферопольской и Крымской епархии.

Память узников концентрационного лагеря почтили представители городской власти, ветераны, представители организации «Дети войны», ученики находящейся неподалёку общеобразовательной школы № 5, руководство действующего здесь ныне акционерного общества, чьими стараниями 3 года назад на месте концлагеря установлен памятный знак. К его основанию были возложены цветы.

Дети находившихся в лагере военнопленных, очевидцы фашистских злодеяний поделились воспоминаниями о тех страшных годах.

ПРАВМИР