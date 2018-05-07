В Киеве отпраздновали День матери

В Киеве 12 мая отпраздновали День матери. День матери - один из самых трогательных праздников - отмечают в Украине и еще 23-х странах мира ежегодно во второе воскресенье мая.

В Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко высадили цветы и сосны.

Состоялся мастер-класс по детскому рисунку на асфальте.

Праздники в честь Матери стали проходить в Европе после распространения христианства.

День Матери популярен среди римо-католиков. Сегодня по популярности у американцев День матери находится на пятом месте после Дня святого Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества. В этот день всем детям надлежит навестить маму, преподнести ей подарок, побыть с ней.

Православная Церковь чествует матерей, вспоминая святых жен-мироносиц, во второе воскресенье после Пасхи.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приравнивает служение матери к служению христианских мучеников и праведников.

"Говоря о святости материнства в контексте христианской культуры, мы уподобляем путь матери стезе святых мучеников, праведников, послуживших Богу и Церкви», мать, воспитывающая детей в вере и в уважении к традиции предков, тем самым служит Богу и Церкви..."

"Женщины, воспитывающие детей, жертвуют многим ради их жизни. Бессонные ночи, усталость, болезни, тревоги, многочисленные и многообразные изнуряющие заботы о духовном и физическом развитии ребенка – это постоянное добровольное умаление себя, но это и есть высокий идеал деятельной любви» , – отмечает Патриарх Кирилл.

(Приветствие организаторам и участникам форума Всероссийской программы «Святость материнства», который проходит в Москве 27,28 ноября 2010 г.).

Святитель Феофан Затворник (1815–1894 г.г.):

«Любовь матерняя есть не образ только, но и самое действие промыслительного о нас попечения Божия. Без неё немыслимо распространение и сохранение рода человеческого. Мать, не любящая детей, есть отверженница и Бога и людей».

Старец Иоанн (Крестьянкин) (1910 – 2005 г.г.)

«Ведь отцы и матери, Богом благословенные творцы и покровители детей своих, ответственны за них и за себя. И не наше ли дело теперь, в пустыне мира, где царят одиночество, суета и равнодушие, тревожная неуверенность в себе и злоба, создать очаг молитвы. Надо помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, там и Господь посреди них — тогда оживет дом!.. Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не можете — и это надо помнить!»

Святитель Иоанн Златоуст (ок. 347 г. - 407 г.)

«Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то и человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем… образ воскресения».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский (1829 - 1908 г.г.).

«Оставь мать твою в ее совершенной простоте и безыскусственности в слове и манерах: под этою внешней грубостью и безыскусственностью скрывается простое, доброе искренно сочувствующее сердце. Взор ее – взор благости; слово ее – слово сердца. Нет на земле большего благодетеля, кроме матери. Соответственно благодеяниям – почтение.

Не за красоту лица, не за образование, не за ум, не за доброе сердце и даже не за душевные добродетели – кротость, смирение, простоту – уважаю и люблю я мать свою, а потому единственно, что она – мать моя, и ради заповеди Божией".

Старец Паисий Святогорец (1924 – 1994 г.г.)

«Мать любит своих детей больше, чем себя. Для того чтобы накормить детей, она остается голодной. Однако радость, которую испытывает она, больше той радости, которую испытывают её дети. Малыши питаются плотски, а мать — духовно. Они испытывают чувственный вкус пищи, тогда как она радуется духовным радованием.



Мать достигает большей любви и жертвенности, чем отец, поскольку отцу не представляется столько благоприятных возможностей приносить себя в жертву. Мать мучается с детьми, возится с ними больше, чем отец, но одновременно она "подзаряжается" от детей, отдаёт им всю себя. Объятие материнское — даже без Бога — имеет в себе молоко».

Святитель Тихон Задонский (1724 - 1783 г.г.)

«Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем: во всяких нуждах им помогать; когда не имеют средств, кормить и одевать их; в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Иафет, сыновья Ноя (см.: Быт. 9: 23), которые прикрыли наготу своего отца… Святой апостол учит: “Дети, будьте послушны родителям вашим во всем» (Кол. 3: 20).

Подготовила Мария Проскура, «УНИАН-Религии».

Фото УНИАН.

