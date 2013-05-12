В Севастополе состоялся молебен в честь 230-летия Черноморского флота

Возложением цветов к Вечному огню у мемориала «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах» сегодня в Севастополе начались основные мероприятия, приуроченные к 230-летию Черноморского флота.

Затем, как передает корреспондент УНИАН, с 9.10 до 10.00 в Севастопольской бухте прошел парад кораблей Черноморского флота Российской Федерации и Военно-морских сил Украины, во время которого состоялся обход кораблей командующими флотами вице-адмиралами Александром Федотенковым и Юрием Ильиным.

В параде кораблей участвовало 12 боевых кораблей и подводных лодок, в том числе фрегат «Гетман Сагайдачный» и подводная лодка «Запорожье» ВМС Украины.

В 10.00 в Севастопольской бухте началось театрализованное представление под названием «230 лет во славу и на пользу России». Оно включает в себя, в частности, театрализованную постановку «Диалог А.В. Суворова и Ф.Ф.Ушакова», прохождение яхт под парусами, изображающими вход эскадры Ф.А.Клокачёва в Ахтиарскую бухту, а также прибытие императрицы Екатерины II и Г.Потёмкина в сопровождении свиты, поочередное прохождение катеров, на борту которых будут воссозданы наиболее яркие эпизоды истории Черноморского флота (подвиг брига «Меркурий», реконструкция боя на Малаховом кургане периода Крымской войны, реконструкция боя за Севастополь 1941-1942 г.г.)

Кроме того, запланированы театрализованная постановка, символизирующая преемственность поколений на флоте, показательный рукопашный бой морских пехотинцев, показательное выступление роты почетного караула с оружием, прохождение торжественным маршем под Андреевским флагом, фонтаны на воде.

Во второй половине дня жители и гости Севастополя на Минной стенке смогут посетить корабли Черноморского флота, осмотреть выставку военной техники и вооружения.

По данным пресс-службы ЧФ РФ, всего в параде кораблей, демонстрации боевой техники и театрализованном представлении примут участие около 4 тыс. военнослужащих двух флотов, более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота России и ВМС Украины.

Сегодня же состоятся прием Военным советом Черноморского флота в честь 230-летия Черноморского флота России, День открытых дверей в музее, праздничный концерт творческих коллективов флота, Севастополя и звезд российской эстрады на площади П.С. Нахимова. С 21.00 до 21.30 будет проведен праздничный салют и фейерверк над Севастопольской бухтой.

В мероприятиях принимают участие председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.

13 мая состоятся Возложение венков и цветов к памятнику основательнице Черноморского флота и города Севастополя императрице Екатерине II и молебен в честь 230-летия Черноморского флота во Владимирском соборе.

