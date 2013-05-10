В Ильичевске установлено уникальное пасхальное яйцо из светодиодов

В центре города Ильичевск Одесской области установлено самое большое в мире пасхальное яйцо из светодиодов. Об этом УНИАН сообщили в мэрии города.

При изготовлении яйца, высота которого 6 м, а диаметр - 4,5 м, использовано 18,4 тыс. светодиодов.

«Уникальная конструкция абсолютно безопасна. При ее изготовлении применены низковольтные гирлянды, она потребляет всего 700 Вт мощности. Подобной конструкции нигде нет. Есть похожая в Канаде – высотой 9 метров, но она не светится», - сообщили в мэрии.