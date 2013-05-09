В Севастополе ко Дню победы открылась уникальная фотовыставка

Презентация фотоальбома «Фотографам фронтовых лет посвящается» состоялась 7 мая в зале «Дома Москвы в Севастополе».

«Ничто так не доносит время, как старые фотографии…Поэтому двадцатилетия спустя фотоснимки, снятые для семейных альбомов, неожиданно обретают силу документа и, собранные воедино, позволяют воссоздать зримую картину целого поколения» - этот отрывок из книги Г. Черкашина «Возрождение» стал эпиграфом издания, объединившего работы севастопольских фотографов – военных корреспондентов, репортажные снимки для публикации в газетах, сегодня ставшие бесценной исторической хроникой событий лет, опаленных войной.

Вступительные слова к фотоальбому написали глава Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба, Командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Федотенков, благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

«Фотоальбом востребован временем. Изначально предназначенные для периодической печати, а значит – для современников, сегодня эти фотографии – свидетельство истории, возможность сохранить память о Великой Отечественной войне для потомков. Сохранить память о павших воинах, об их матерях, женах, детях, на чью долю выпало множество горя и лишений; память о героических подвигах и оставшихся в живых, и не вернувшихся из боя.

Господь наш Иисус Христос сказал нам через Священное Писание: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя, то есть, за своих ближних. Авторы севастопольской фронтовой фотолетописи С. Корняков, С. Коротков, А. Митрофанов, О. Петросян, М. Редькин, Б. Шейнин запечатлели моменты жертвенности, героизма и высочайшего духовного подвига нашего народа», - сказано во вступительном слове отца Сергия.

Одновременно с презентацией фотоальбома состоялось открытие фотовыставки «В объективе Черноморский флот» фотографов Сергея Петросяна и Ованеса Петросяна. Первыми посетителями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны и флота. Отец Сергий поздравил собравшихся со Светлым Христовым Воскресением и выразил благодарность автору выставки за труды.

Свастопольское благочиние