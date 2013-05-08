Во время войны Церковь приобрела для фронта как минимум 1500 танков

По подсчетам доктора исторических наук О.Ю. Васильевой, Русская Церковь с помощью верующих с 1941 по 1943 г. внесла в Фонд обороны 200 миллионов рублей. Восемь миллионов рублей из этих двухсот были внесены на целевое строительство танковой колонны имени Димитрия Донского численностью в сорок танков, из которых половина была оснащена новейшим огнеметным вооружением.

К концу войны общая сумма средств, переданных на нужды обороны, увеличилась до 300 миллионов рублей. Если учесть, что средняя стоимость одного танка Т-34 в 1942 г. составляла около 200 тысяч рублей (и в дальнейшем снижалась), то нетрудно подсчитать, что Церковь осуществила помощь фронту эквивалентную как минимум 1500 танков.

Из материала "На всех нужна одна Победа: Русская Православная Церковь и начало Великой Отечественной войны"