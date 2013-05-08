В столице ко дню Победы пройдут культурные мероприятия

По случаю отмечания 68-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных заведениях культуры состоится ряд творческих мероприятий. Об этом информируют в Департаменте культуры, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, 8 мая в 14:00 в доме культуры «Большевик», по адресу пр-т. Победы, 38, состоится концерт артистов Цыганского музыкально-драматического театра «Романс» и народного хора Владимира Новикова.

Также сегодня в 15:00 в Киноконцертном зале «Аквариус», в городе Буча, состоится праздничный концерт Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина».

9 мая, кроме общегородских мероприятий на Майдане Незалежности и в Мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны», в 16:00 в парке культуры и отдыха «Победа» состоится тематический концерт Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня».

Также на Певческом поле Печерского ландшафтного парка с 14:00 начнется концертная программа с участием художественных любительских коллективов ветеранов войны и труда «Будь славным в веках, День Победы!».

Кроме того, в 15:00 на территории Историко-архитектурного памятника – музей «Киевская крепость», по адресу: ул. Госпитальная, 24-А, состоится художественная программа с участием духовых оркестров «Рокам ніколи пам’яті не стерти».

Городские кинотеатры: «Лейпциг», «Братислава», «Флоренция», «Россия», «Ленинград», приглашают ветеранов бесплатно посмотреть художественные и документальные фильмы военной тематики по случаю отмечания 68-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне.