В Киеве презентована “Книга мертвых” с информацией о погибших во времена Второй мировой войны в немецком городе Брауншвайг.

Презентация состоялась сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Инициатор проекта ”Книга мертвых” Ульрих Шаде рассказал, что в книге собрана информация о погибших и похороненных военных и остарбайтерах на протяжении 1939-1945 годов в городе Брауншвайг (Нижняя Саксония, Германия ), среди которых упоминается около 1 тыс. имен украинцев.

Шаде рассказал, что идея создания книги возникла у него после того, как он увидел, что в городе Брауншвайг много безымянных захоронений, в то время как на других кладбищах он видел не только упорядоченные могилы, но и места, где были книги с именами погибших во времена войны, а также часовни, где можно было почтить их память.

“Было очень много захоронений людей, которые со своей смертью унесли в могилы и свои имена, поэтому для нас было очень важно, чтобы эти имена опять ожили, с тем, чтобы не допустить повторения ужасов фашизма в будущем”, - подчеркнул Шаде.

Во время реализации проекта была установлена информация о 4800 погибших, похороненных на кладбищах Браунщвайга, среди которых в основном остарбайтеры, узники концлагерей и местные жители, погибшие во время бомбардировок. Также в ходе поисков удалось узнать о 300-1100 младенцах, которых отобрали у женщин остарбайтеров, а затем заморили голодом. Вся эта информация собрана в книге и будет открыта для широкой аудитории.

”Книга мертвых” издана тиражом в 50 экземпляров и разослана по украинским архивам.

Учредитель Фонда “Новые традиции” Сергей Бондарчук, который выступил меценатом украинского проекта, поблагодарил Шаде за вклад, который он вносит в дело примирения между народами.

“Хочу поблагодарить за ту кропотливую работу, которую сделал он вместе со своей командой для того, чтобы мы сейчас имели возможность оживить те имена, которые в свое время были неизвестны”, - подчеркнул он.

По его словам, Вторая мировая война прошла сквозь жизнь каждой украинской семьи, и даже через 70 лет сотни тысяч находятся в статусе «пропавших без вести».

“Память является основой культуры, морали, сознания общества... она нужна не для того, чтобы говорить об истории статистически, а говорить об истории, судьбе личности”, - сказал Бондарчук.

Он рассказал, что его бабушка была отправлена в Германию во время войны, но, к счастью, ей удалось бежать. Поэтому он считает своей обязанностью сделать все возможное, чтобы помочь потомкам узнать о судьбе тех, кого также отправили на работы в Германию, но они не вернулись.

По его словам, презентованная книга является не просто книгой, где упоминаются имена мертвых. “Она дает возможность писать книгу живых для того, чтобы истории этих людей давали нам возможность понять то, чего нельзя делать в будущем. Потому что наша главная задача - сделать все, чтобы наши дети жили под мирным небом”, - подчеркнул меценат.

«Экземпляры «Книги мертвих» будут разосланы по архивам, для того, чтобы украинцы имели возможность найти информацию о своих погибших родственниках-остарбайтерах», - сообщил эксперт по доступу к архивам Центра исследований освободительного движения Игорь Кулик.