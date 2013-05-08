75% украинцев празднуют День Победы

Для подавляющего большинства украинцев (82%) День Победы является большим праздником.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group с 19 по 29 апреля 2013 года. Результаты опроса обнародованы на сайте компании.

По данным исследования, в качестве обычного выходного 9 мая воспринимают 13% украинцев и только для 3% жителей страны 9 мая – обычный день недели.

Больше всего тех, для кого 9 мая – это большой праздник, среди жителей Юга (91%), Востока (89%) и Центра (87%) Украины, среди людей в возрасте 50-54 года (87%) и старше 55 лет (88%), а также среди городских жителей (86%).

В качестве обычного выходного 9 мая чаще всего воспринимают жители Запада Украины (28%), молодежь до 30 лет (19%).

Для большинства украинцев (79%) значимость такого праздника как День Победы осталась неизменной. Каждый десятый украинец (10%) утверждает, что значимость Дня Победы для него возросла в сравнении с предыдущими годами, практически столько же (8%) считают, что значимость праздника для них за последние годы снизилась.

Большинство украинцев (75%) 9 мая собираются праздновать День Победы, тогда как 18% жителей страны не будут праздновать День Победы.

Мнения о праздновании Дня Победы разделились у жителей Западной Украины – 50% населения данного региона собираются праздновать День Победы, тогда как 42% - не собираются этого делать.

Также опрос показал, что у большинства украинцев (68%) родные и близкие погибли во время Великой Отечественной/Второй мировой войны.

Больше всего погибших в годы войны родственников и близких у жителей Центральной (74%) и Южной (73%) Украины.

87% украинцев знают о жизни своих близких и родственников во время войны: 44% опрошенных – многое узнали непосредственно из рассказов, семейных архивов, а 43% - знают о жизни своих близких и родственников в годы войны в общих чертах.

Две трети украинцев (60%) беседуют о прошедшей войне в своей семье, тогда как 39% опрошенных – не беседуют о войне. Чаще всего о войне беседуют украинцы старшего поколения: в возрасте 50-54 года (70%) и люди старше 55 лет (72%).

Кроме того, более половины украинцев (58%), обсуждающих тему Великой Отечественной Войны, признают, что делают это, как правило, накануне и во время празднования Дня Победы.

Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины, АР Крым, Киеве и Севастополе. Респонденты отбирались по квотной выборке, репрезентирующей взрослое население страны по месту проживания (область), полу и возрасту. Объем выборочной совокупности составил 2178 человек. Ожидаемая средняя ошибка выборки составляет +-2,2%.