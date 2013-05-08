В Украине пожилых людей больше, чем молодежи

По численности населения Украина стабильно занимает пятое место среди европейских стран и второе место среди стран СНГ (после России).

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, уже более 20 лет в Украине годовая численность умерших превышает численность рожденных.

Коэффициент воспроизводства населения в целом по Украине снизился ниже минимума, необходимого для простого воспроизводства, отметили в ведомстве.

В то же время там проинформировали, что за пять последних лет (2008-2012 гг.) численность населения Украины сократилось на 819,7 тыс. человек, а в течение прошлого года – на 83,6 тыс. лиц. Коэффициент естественного сокращения населения в 2012 г. в Украине составил 3,1%.

Городское население Украины по состоянию на 01.01.2013 г. насчитывало 31 378,6 тыс. человек (68,9%), а сельское – 14 174,4 тыс. человек (31,1%). В динамике численности населения на региональном уровне наблюдаются определенные отличия, обусловленные особенностями как естественного характера, так и миграционными процессами. В первом случае речь идет о самых старых в демографическом отношении Винницкой, Житомирской и Черниговской областях, в которых происходят интенсивные депопуляционные процессы. По специфике динамики численности населения в эту же группу можно отнести также Киевскую, Одесскую, Сумскую и Черкасскую области.

Наибольшими коэффициентами естественного уменьшения населения характеризовались Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Луганская, Донецкая, Кировоградская области. В 2012 г. колебания естественного сокращения в них составляло от 6,3% до 9,9%. В сельской местности названных регионов показатели естественного сокращения населения были значительно выше и изменялись в пределах от 10,9% до 20,2%.

В результате уменьшения числа рождений и одновременного уменьшения числа умерших снижался уровень естественного сокращения населения как в стране в целом, так и на региональном уровне.