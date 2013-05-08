На Луганщине открыли мемориал детям, погибшим весной 1943-го

Сегодня в центре города Попасная Луганской области открыли мемориал, посвященный детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, инициаторами создания памятника в свое время были ученики 24-й попаснянской школы и областной благотворительный фонд «Благовест».

Дети Попасной, запечатленные на памятнике, стоят в скорбном ряду убитых в чешском Лидице, белорусской Хатыни, в Краснодоне. На камне монумента выбиты слова: «Забыть нельзя. Простить невозможно!» Автор мемориала – скульптор Алексей Клесов.

70 лет назад, весной 1943-го, нацисты, готовя себе путь к отступлению, собрали более 230 местных школьников 10-15 лет и вывели их на заминированное поле рядом с Рубащанским лесом. Всех их заставили взяться за руки, а затем связали веревками и вытолкнули на минное поле. Более 50 детей погибли, еще десятки получили тяжелые ранения и увечья, на всю жизнь оставшись инвалидами.

На открытии мемориала присутствовала единственная из участников тех трагических событий Надежда Нестеренко, которой в то время было 13 лет.

