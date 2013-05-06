В Киеве сегодня откроется Пасхальная Ассамблея-2013

По случаю Светлого Христова Воскресения в течение двух недель - с 6 по 18 мая - в Киеве будет звучать ангельское пение Международной Пасхальной Ассамблеи-2013.

В этом году главный фестиваль духовного искусства, проведение которого стало доброй традицией Украинской Православной Церкви и Национальной музыкальной академии им. П.И. Чайковского, посвящен 1025-летию Крещения Руси и 100-летию НМАУ им.П.И.Чайковского.

Пасхальная Ассамблея-2013 проходит под патронатом Украинской Православной Церкви, Министерства культуры Украины при содействии посольств: России, Италии, Германии, Грузии, Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Представительства Россотрудничества в Украине, Итальянского института культуры в Киеве.

В мероприятиях Пасхальной ассамблеи-2013 примут участие ведущие хоровые коллективы из Украины, России, Германии, Швейцарии, Норвегии, Молдовы, Грузии. Среди них: Национальная капелла «Думка», мужская капелла им. Ревуцкого, женский хор «Павана», Академический хор им. П. Майбороды Национальной радиокомпании Украины, муниципальная хоровая капелла «Орея» (Житомир), хоровая капелла им. Рахманинова (г. Тамбов, Россия), женский хор «Cantabile» (Молдова), мужской ансамбль «Урмули» (Грузия), хор Преображенского Собора «Fresko sonores», женский хор Института музыки имени Глиера, камерные хоры «Киев», «Кредо», «Пектораль», «София», «Крещатик», ансамбли солистов «Благовест», «Alter ratio», «Vox animae», а также солисты Национальной оперы Украины, хор, оркестр и солисты Оперной студии НМАУ им. П.И.Чайковского.

В Пасхальный АССАМБЛЕИ-2013 принимают также участие Национальный симфонический оркестр Украины, симфонический оркестр студентов НМАУ им. П.И.Чайковского, квартет «Post scriptum», балет «Времена года», балет «Ensemble ultra Schall» (Базель, Швейцария), ансамбль солистов оркестра народных инструментов им. Осипова (Москва, Россия), ансамбль «Scola cantorum» (Осло, Норвегия), пианист М. Банк (Россия) и многие другие.

Концерты пройдут в Софии Киевской, Успенском Соборе Киево-Печерской Лавры, Введенском мужском монастыре, Преображенском соборе, костеле св. Александра, Михайловском Златоверхом соборе, Трапезной церкви Киево-Печерской Лавры, Национальной Опере Украины, Большом зале ДЗЗ, Большом и Малом залах НМАУ им. П.И.Чайковского.

Пасхальная Ассамблея-2013 откроется величественным действом на Софийской площади - перезвоном киевских храмов и большим концертом симфонической музыки в Большом зале НМАУ им. П.И.Чайковского.

Среди значительных событий Ассамблеи, которое состоится при содействии посольства Италии в Украине и Итальянского культурного центра, - исполнение 12 мая в Национальной опере Украины Реквиема Джузеппе Верди, посвященное 200-летию со дня рождения гениального итальянского композитора.

Ярким событием Ассамблеи-2013 станет также исполнение Немецкого реквиема И. Брамса. Это художественное мероприятие пройдет под патронатом посольства Германии в Украине.