В центре Киева состоялся Пасхальный концерт

В центре Киева по случаю Пасхи состоялся концерт «От земли до небес – Великий День – Христос Воскрес».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, начался праздничный концерт в 14.00 на площадке возле КГГА.

С праздником зрителей поздравили: Киевский академический муниципальный духовой оркестр, академический камерный хор «Крещатик», мужская группа «Казацкие забавы» и ансамбль солистов «Благовест» Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина».

Кроме того, в парке им. Ивана Франко прошло большое театрализованное представление – «Фестиваль писанок». Во время мероприятия жители и гости столицы увидели орнаменты писанок разных регионов Украины. Фестиваль продлится до 2 июня.

