В Пасхальных богослужениях приняли участие 10 млн украинцев
16:33, 05 мая 2013Общество
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И почти 30 тыс. работников милиции
В Украине более 10 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.
«На территории государства во время празднования Пасхи в более чем 15000 культовых зданиях прошли Пасхальные богослужения. В мероприятиях приняли участие более 10,1 миллиона верующих», - говорится в сообщении.
К охране общественного порядка во всех регионах государства привлекались почти 29,6 тыс. работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.
Грубых нарушений общественного порядка не допущено, отмечается в сообщении.
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