В Пасхальных богослужениях приняли участие 10 млн украинцев

В Украине более 10 млн человек приняли участие в Пасхальных богослужениях.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел.

«На территории государства во время празднования Пасхи в более чем 15000 культовых зданиях прошли Пасхальные богослужения. В мероприятиях приняли участие более 10,1 миллиона верующих», - говорится в сообщении.

К охране общественного порядка во всех регионах государства привлекались почти 29,6 тыс. работников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД Украины.

Грубых нарушений общественного порядка не допущено, отмечается в сообщении.