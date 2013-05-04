Пасхальные богослужения покажут Интер, Первый Национальный и "5"-й

1:30 - трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которое возглавит Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир на телеканале Интер. 00:00 – Пасхальное богослужение из Свято-Владимирского собора в Херсонесе (Севастополь) на Первом Национальном телеканале. Богослужение возглавит Управляющий делами УПЦ 23:00 - Видеотрансляция пасхального богослужения из Ионинского монастыря «5-м» канале.

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