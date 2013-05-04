В Киеве сегодня ночью метро и другой транспорт будет работать дольше

Киевский метрополитен в связи с празднованием Воскресения Христова сегодня ночью будет работать на один час дольше, и начнет перевозку пассажиров утром 5 мая на 1 час раньше.

Также будет продлена на один час и работа наземного транспорта общего пользования.

А 5 мая наземный коммунальный транспорт начнет работать тоже на час раньше, при этом перевозка пассажиров будет организована существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, после прохождения последних и первых поездов метрополитена.

Более того, с 5.00 по 10.00 5 мая будет увеличено количество единиц подвижного состава на маршрутах, которые пролегают возле мест проведения богослужений, в соответствии с пассажиропотоком.

Для безопасности пассажиров и контроля над стабильной работой транспорта на линиях обеспечат дежурство ответственных лиц, говорится в сообщении.