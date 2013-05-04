В Киев привезли 80-килограммовую писанку с портретом Януковича
00:46, 04 мая 2013Общество
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Создали на Донбассе (фото)
На Донбассе создали писанку с изображением Президента Виктора Януковича и привезли ее на фестиваль «Писанковый рай» в Киев.
Писанку прозвали "модерном" и "современным этнографическим искусством" / Фото: facebook.com / nerodyk
Как сообщает ТСН, вес писанки до 80 кг, высота 1,2 метра.
На выставке ее прозвали «модерн» и «современным этнографическим искусством».
Как сообщалось, фестиваль «Писанковый рай» начался в столичном парке возле Театра имени Ивана Франко. На это мероприятие из всех регионов Украины привезли 58 тысяч писанок.
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