В Киев привезли 80-килограммовую писанку с портретом Януковича

На Донбассе создали писанку с изображением Президента Виктора Януковича и привезли ее на фестиваль «Писанковый рай» в Киев.

Как сообщает ТСН, вес писанки до 80 кг, высота 1,2 метра.

На выставке ее прозвали «модерн» и «современным этнографическим искусством».

Как сообщалось, фестиваль «Писанковый рай» начался в столичном парке возле Театра имени Ивана Франко. На это мероприятие из всех регионов Украины привезли 58 тысяч писанок.