В Харцызске испекли самый большой в Украине кулич

В Харцызске Донецкой области накануне Пасхи испекли самый большой в Украине кулич.

Высота выпечки - 2 метра 75 сантиметров. Весит - 2 тонны 880 килограммов, передает «5 канал».

Готовили огромный кулич трое суток. Собирали по принципу конструктора из 1250 прямоугольных сегментов. Их выпекали в специальных формах, заказанных на местном машиностроительном заводе.

Всего на гигантскую выпечку ушло более 1,5 тонны муки, 7,5 тыс. яиц, 300 кг изюма, 35 кг дрожжей и 3 кг ванилина.

Средства на рекордный кулич перечислили более 50 предприятий города.

Выпечка простоит на главной площади Харцызска до субботы, после чего ее освятят и передадут частями в больницы, детские дома и храмы.

Данный кулич внесли в Книгу рекордов Украины



